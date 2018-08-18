там чудное местечко
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:31
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там чудное местечко
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В принципе мужчинам не рекомендуется держать промежность в тепле, а "жжение ляжки" совсем рядом, посему таки не нужно переусердствовать
Кстати известие про запрет было знаком, но Вы его не увидели...
Но никто не идеален...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 23 лис, 2018 20:52
Что с КРЖН?
"За 10 месяцев 2018 года (январь-октябрь) объем выполненных строительных работ в Украине вырос на 6,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года"
"В Киеве объем выполненных работ по строительству за девять месяцев упал на 3,7% и составил 22,7 млрд грн."
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:00
Пожалуй, частные дома рядом мне нравятся больше. Но бюджет у меня не тот.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:28
Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны.
Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.
А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 22:40
Там не было никаких сомнений в чистоте квартиры - я знал продавцов. Там было жжение и полное непонимание ситуации на рынке.
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