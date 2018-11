Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:28

airmax78 написав: ...

P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком.

... ...P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком....



Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны.

Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.



А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим. Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны.Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.