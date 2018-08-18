Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. Вот тут бы мне и соскочить... Но нет, поменяли нотариуса на банковского, она одновременно сняла ипотеку и оформила договор. Жжение ляжки - серьезный недуг с тяжелыми осложнениями.
В принципе мужчинам не рекомендуется держать промежность в тепле, а "жжение ляжки" совсем рядом, посему таки не нужно переусердствовать
Кстати известие про запрет было знаком, но Вы его не увидели... Но никто не идеален...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:... P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. ...
Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны. Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.
А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
airmax78 написав:... P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. ...
Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны. Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.
А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.
Там не было никаких сомнений в чистоте квартиры - я знал продавцов. Там было жжение и полное непонимание ситуации на рынке.
airmax78 написав:... P.S. Когда покупал Голосуху, в день сделки выяснилось, что на квартире до сих пор висит запрет, наложенный банком. ...
Тут не жжение ляжки, тут провтык с вашей стороны. Почему не проверили квартирку по реестру недвижимости? Я проверяю так все хорошие варианты. Однажды попалась квартирка с арестом и др.мутками - пришлось отказаться.
А хорошие варианты - да, должны немного отлежаться в кандидатах(дня два), и пороть горячку нельзя - чай не блох ловим.
Там не было никаких сомнений в чистоте квартиры - я знал продавцов. Там было жжение и полное непонимание ситуации на рынке.