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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02
Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
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airmax78
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Додано: Суб 24 лис, 2018 00:22
airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона
Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
ты для них незаменимый человек в плане привлечения финансирования...
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Оранжевый-хит сезона
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