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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02

Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:22

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.

ты для них незаменимый человек в плане привлечения финансирования...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 02:17

  airmax78 написав:Ценнички в S1, со скидкой.
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С Черной Пятницей всех - днем грандиозных распродаж.


Прайс уже процентов на 20% выше, чем был в Сонячной Браме. Они ..нулись? 600-700 квартир..
Alex3
 
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