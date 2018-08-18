Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02
Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:22
ты для них незаменимый человек в плане привлечения финансирования...
Додано: Суб 24 лис, 2018 02:17
|