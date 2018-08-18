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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2813281428152816

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02

Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:22

  airmax78 написав:Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.

ты для них незаменимый человек в плане привлечения финансирования...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 02:17

  airmax78 написав:Ценнички в S1, со скидкой.
Зображення

С Черной Пятницей всех - днем грандиозных распродаж.


Прайс уже процентов на 20% выше, чем был в Сонячной Браме. Они ..нулись? 600-700 квартир..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:11

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  necovi4 написав:Оранж сити получше Свитло парка


там чудное местечко

https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842



В шоке, если честно :shock:
Уне должны платить нормальные деньги за впаривание этого говна
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 10:21

  alkasander написав:
  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
там чудное местечко

https://www.skypixel.com/photos/lysa-ho ... 07b9ec0842



В шоке, если честно :shock:
Уне должны платить нормальные деньги за впаривание этого говна

ты ничего не понимаешь в урбанистике...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:09

Проехался вчера по Шота Руставели ну что вам сказать, идея глупая.

1.В одном мест не убрали мусорник, он полностью перекрывает полосу общественного транспорт, сейчас общественный транспорт не может там ездить из-за этого мусорника.

2. Машины паркуются на тротуаре где это разрешено НО из-за узости места для парковки, ж*** машин выпирает на полосу общественного транспорта.

3. Ближе к Бассейной машины паркуются елочкой , в итоге для проезда остается всего одна полоса.

4. Общественный транспорт в данный момент не может ездить по своей полосе а ездит в общем потоке.

За опытом далеко ходить не нужно, можно было воспользоваться опытом Львова.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:18

В районе Златоустовской в субботу припарковаться анриал. Это еще недостроены Камертон и Шевченковский, не все заселено. А там еще есть отличная площадка под 30-этажную свечку на месте фабрики театрального реквизита, доживающей последние дни. Кто-то должен это остановить. Пусть даже кризис.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 11:27

airmax78
Кто-то рассказывал что утром стоят пробки что-бы выехать из Комфорт тауна ))
Ну а реально, если хоть один проезд будет заблокирован будет колапс)
Живите своим умом!
zzzzzz
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