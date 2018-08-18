Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 00:02
Оранжевый-хит сезона Вы меня с кем-то путаете. С моими знаниями и связями я бы мог с умным видом че-нить кому-нить повтирать на тему недвиги.
Но я бы с удовольствием поработал в команде у Вавриша. Делал бы что скажут.
Додано: Суб 24 лис, 2018 00:22
ты для них незаменимый человек в плане привлечения финансирования...
Додано: Суб 24 лис, 2018 02:17
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:11
В шоке, если честно
Уне должны платить нормальные деньги за впаривание этого говна
Додано: Суб 24 лис, 2018 10:21
ты ничего не понимаешь в урбанистике...
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:09
Проехался вчера по Шота Руставели ну что вам сказать, идея глупая.
1.В одном мест не убрали мусорник, он полностью перекрывает полосу общественного транспорт, сейчас общественный транспорт не может там ездить из-за этого мусорника.
2. Машины паркуются на тротуаре где это разрешено НО из-за узости места для парковки, ж*** машин выпирает на полосу общественного транспорта.
3. Ближе к Бассейной машины паркуются елочкой , в итоге для проезда остается всего одна полоса.
4. Общественный транспорт в данный момент не может ездить по своей полосе а ездит в общем потоке.
За опытом далеко ходить не нужно, можно было воспользоваться опытом Львова.
Живите своим умом!
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:18
В районе Златоустовской в субботу припарковаться анриал. Это еще недостроены Камертон и Шевченковский, не все заселено. А там еще есть отличная площадка под 30-этажную свечку на месте фабрики театрального реквизита, доживающей последние дни. Кто-то должен это остановить. Пусть даже кризис.
Додано: Суб 24 лис, 2018 11:27
airmax78
Кто-то рассказывал что утром стоят пробки что-бы выехать из Комфорт тауна ))
Ну а реально, если хоть один проезд будет заблокирован будет колапс)
Живите своим умом!
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