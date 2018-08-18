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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:17
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
В районе Златоустовской в субботу припарковаться анриал. Это еще недостроены Камертон и Шевченковский, не все заселено. А там еще есть отличная площадка под 30-этажную свечку на месте фабрики театрального реквизита, доживающей последние дни. Кто-то должен это остановить. Пусть даже кризис.
а что можно делать в субботу на Златоустовской? Хотя я наверное догадываюсь... Оксфорд медикал объявил акцию на лечение гемороя или зубные импланты....
поедь пофоткай посетителей
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Додано: Суб 24 лис, 2018 13:27
Оранжевый-хит сезона написав: airmax78 написав:
В районе Златоустовской в субботу припарковаться анриал. Это еще недостроены Камертон и Шевченковский, не все заселено. А там еще есть отличная площадка под 30-этажную свечку на месте фабрики театрального реквизита, доживающей последние дни. Кто-то должен это остановить. Пусть даже кризис.
а что можно делать в субботу на Златоустовской? Хотя я наверное догадываюсь... Оксфорд медикал объявил акцию на лечение гемороя или зубные импланты....
Первое. Готовлюсь к сезону каякования по каналам Рыбальского. Не хочу чтобы мне мешали мелкие неудобства скользить по водной глади.
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