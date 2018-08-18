Новый скандал вокруг Грановского: фискалы расследуют дело против заказчика строительства ЖК «Медовый» в Киеве

22 ноября 2018 | 14:51



ПАО «Укрпромтеплица», которая является заказчиком строительства ЖК «Медовый» на столичной Соломенке, попала под расследование Государственной фискальной службы. Интерес к этой компании привлекает тот факт, что она входит в орбиту крупного украинского бизнесмена Александра Грановского, который также является издателем журнала «Фокус». Ранее он был обвинен в мошенничестве на 60 миллионов долларов властями Израиля. В Украине по нему тоже велись уголовные дела. Так, олигарх получил подозрение ГПУ по делу «Тедиса», но расследование закончилось ничем.





В ЖК «Медовый-2» от «Киевгорстроя» стартовала продажа квартир. Этот жилкомплекс, расположенный на Соломенке, позиционирует себя как «гармоничное дополнение ЖК «Медовый». Застройщик обещает «комфорт в шикарном месте» - это три 26-этажных высотки по ул. Петра Радченко, 27. Строительство ЖК «Медовый» стартовало только в 2017 году, однако для инвесторов ситуация может обернуться плохой стороной: заказчиком строительства ПАО «Укрпромтеплиця», на земельном участке которого возводится «Медовый», заинтересовались в Государственной фискальной службе.20 декабря 2016 года Киевсовет передал «Укрпромтеплице» на 6 лет земельный участок площадью 3,1131 га для жилой застройки на ул. Петра Радченко, 27-29 (решение №689/1693).



Девелопером проекта выступило ООО «Укрбуд инвест», которым руководит некто Виктор Маренич. Поскольку это малоизвестная персона, это позволяет говорить о фиктивно оформленных документах на компанию. Застройщиком «Медового» выступает ХК «Киевгорстрой», которым руководит экс-депутат Кременчугского горсовета Игорь Кушнир.

В июне 2018-го в отношении должностных лиц ПАО «Укрпромтеплиця» было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За компанию взялось следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве (в Едином реестре государственных расследований производство №32018100090000039).







Фискалы расследуют уклонение должностными лицами ПАО «Укрпромтеплица» от уплаты НДС на сумму более 9,7 млн грн. Речь идет о периоде 2017-2018 гг. Провернули махинации они, проводя бестоварные операции с группой украинских компаний.



