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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 13:33

Околостроительные новости
Новый скандал вокруг Грановского: фискалы расследуют дело против заказчика строительства ЖК «Медовый» в Киеве
22 ноября 2018 | 14:51

ПАО «Укрпромтеплица», которая является заказчиком строительства ЖК «Медовый» на столичной Соломенке, попала под расследование Государственной фискальной службы. Интерес к этой компании привлекает тот факт, что она входит в орбиту крупного украинского бизнесмена Александра Грановского, который также является издателем журнала «Фокус». Ранее он был обвинен в мошенничестве на 60 миллионов долларов властями Израиля. В Украине по нему тоже велись уголовные дела. Так, олигарх получил подозрение ГПУ по делу «Тедиса», но расследование закончилось ничем.


В ЖК «Медовый-2» от «Киевгорстроя» стартовала продажа квартир. Этот жилкомплекс, расположенный на Соломенке, позиционирует себя как «гармоничное дополнение ЖК «Медовый». Застройщик обещает «комфорт в шикарном месте» - это три 26-этажных высотки по ул. Петра Радченко, 27. Строительство ЖК «Медовый» стартовало только в 2017 году, однако для инвесторов ситуация может обернуться плохой стороной: заказчиком строительства ПАО «Укрпромтеплиця», на земельном участке которого возводится «Медовый», заинтересовались в Государственной фискальной службе.20 декабря 2016 года Киевсовет передал «Укрпромтеплице» на 6 лет земельный участок площадью 3,1131 га для жилой застройки на ул. Петра Радченко, 27-29 (решение №689/1693).

Девелопером проекта выступило ООО «Укрбуд инвест», которым руководит некто Виктор Маренич. Поскольку это малоизвестная персона, это позволяет говорить о фиктивно оформленных документах на компанию. Застройщиком «Медового» выступает ХК «Киевгорстрой», которым руководит экс-депутат Кременчугского горсовета Игорь Кушнир.
В июне 2018-го в отношении должностных лиц ПАО «Укрпромтеплиця» было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За компанию взялось следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве (в Едином реестре государственных расследований производство №32018100090000039).



Фискалы расследуют уклонение должностными лицами ПАО «Укрпромтеплица» от уплаты НДС на сумму более 9,7 млн грн. Речь идет о периоде 2017-2018 гг. Провернули махинации они, проводя бестоварные операции с группой украинских компаний.

https://www.facenews.ua/articles/2018/324616/
понабирают предоплат, потом не знают что с НДС делать.жадины
Стройке это не помеха. Но схема... Укрбуд, теплица, КГС,Аста. Кушать хотят все. много. потому и дорого
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:10

  zzzzzz написав:Проехался вчера по Шота Руставели ну что вам сказать, идея глупая.

1.В одном мест не убрали мусорник, он полностью перекрывает полосу общественного транспорт, сейчас общественный транспорт не может там ездить из-за этого мусорника.

2. Машины паркуются на тротуаре где это разрешено НО из-за узости места для парковки, ж*** машин выпирает на полосу общественного транспорта.

3. Ближе к Бассейной машины паркуются елочкой , в итоге для проезда остается всего одна полоса.

4. Общественный транспорт в данный момент не может ездить по своей полосе а ездит в общем потоке.

За опытом далеко ходить не нужно, можно было воспользоваться опытом Львова.


Вчера тоже обратил внимание. По сути выделили полосу, которая не используется по факту.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:34

ведь все заметили, что цены на новострой поднялись.. вот и причинка :

ГАСИ - это одна из самых "кассовых" и денежных структур украинской власти. Любое строительство зданий и промышленных объектов невозможно без справки архитектурно-строительного контроля. Ранее при всех правительствах любая перепланировка, любая стройка - это занос взятки в местные структуры архитектурно-строительного контроля. Брали со всех. Самые высокие платежи - со строительства жилых домов. Тоненькие коррупционные ручейки сплетались в потоки. Это было всегда. После революции эта коррупционная система продолжила работу. И
Внедрение "Прозора ДАБІ" привело к конфликту между Мартынюком, Горовыми и Кудрявцевым. Началась президентская компания. И в августе Горовые резко взвинтили цены для большого бизнеса за оформление документов. Например, для одной из крупных компаний-инвесторов, которая строит перерабатывающие цеха в порту Южный, одесская областная ГАСИ выставила требование - заплатить за оформление документов на постройку нового ангара 30 тысяч долларов. Такие же тарифы взлетели и для строителей. Владельцы бизнесов начали на всех уровнях жаловаться президенту, премьеру и генеральному прокурору. Горовые и Мартынюк тоже готовились к выборам, но явно не к выборам Порошенко. И в результате сам президент поручил генеральному прокурору навести порядок с этим ростом тарифов. И 13 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко провел суперскандальное совещание в правительстве о коррупции в ГАСИ.

Луценко заявил - в Украине созданы коррупционные тарифы на оформление документов на строительство. От 5 до 20 долларов за квадратный метр строительства или реконструкции - во всей Украине. На совещании владельцы киевских строительных компаний также пожаловались на беспредел киевской ГАСИ и киевских городских властей, которые сверх меры задрали суммы взяток на строительство, "смотрящие", торгующие подписями, уже давно всех "достали". Возник мегаскандал. Источник: https://censor.net.ua/r3098689
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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