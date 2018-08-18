Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Новый скандал вокруг Грановского: фискалы расследуют дело против заказчика строительства ЖК «Медовый» в Киеве 22 ноября 2018 | 14:51
ПАО «Укрпромтеплица», которая является заказчиком строительства ЖК «Медовый» на столичной Соломенке, попала под расследование Государственной фискальной службы. Интерес к этой компании привлекает тот факт, что она входит в орбиту крупного украинского бизнесмена Александра Грановского, который также является издателем журнала «Фокус». Ранее он был обвинен в мошенничестве на 60 миллионов долларов властями Израиля. В Украине по нему тоже велись уголовные дела. Так, олигарх получил подозрение ГПУ по делу «Тедиса», но расследование закончилось ничем.
В ЖК «Медовый-2» от «Киевгорстроя» стартовала продажа квартир. Этот жилкомплекс, расположенный на Соломенке, позиционирует себя как «гармоничное дополнение ЖК «Медовый». Застройщик обещает «комфорт в шикарном месте» - это три 26-этажных высотки по ул. Петра Радченко, 27. Строительство ЖК «Медовый» стартовало только в 2017 году, однако для инвесторов ситуация может обернуться плохой стороной: заказчиком строительства ПАО «Укрпромтеплиця», на земельном участке которого возводится «Медовый», заинтересовались в Государственной фискальной службе.20 декабря 2016 года Киевсовет передал «Укрпромтеплице» на 6 лет земельный участок площадью 3,1131 га для жилой застройки на ул. Петра Радченко, 27-29 (решение №689/1693).
Девелопером проекта выступило ООО «Укрбуд инвест», которым руководит некто Виктор Маренич. Поскольку это малоизвестная персона, это позволяет говорить о фиктивно оформленных документах на компанию. Застройщиком «Медового» выступает ХК «Киевгорстрой», которым руководит экс-депутат Кременчугского горсовета Игорь Кушнир. В июне 2018-го в отношении должностных лиц ПАО «Укрпромтеплиця» было открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. За компанию взялось следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Киеве (в Едином реестре государственных расследований производство №32018100090000039).
Фискалы расследуют уклонение должностными лицами ПАО «Укрпромтеплица» от уплаты НДС на сумму более 9,7 млн грн. Речь идет о периоде 2017-2018 гг. Провернули махинации они, проводя бестоварные операции с группой украинских компаний.
ведь все заметили, что цены на новострой поднялись.. вот и причинка :
ГАСИ - это одна из самых "кассовых" и денежных структур украинской власти. Любое строительство зданий и промышленных объектов невозможно без справки архитектурно-строительного контроля. Ранее при всех правительствах любая перепланировка, любая стройка - это занос взятки в местные структуры архитектурно-строительного контроля. Брали со всех. Самые высокие платежи - со строительства жилых домов. Тоненькие коррупционные ручейки сплетались в потоки. Это было всегда. После революции эта коррупционная система продолжила работу. И Внедрение "Прозора ДАБІ" привело к конфликту между Мартынюком, Горовыми и Кудрявцевым. Началась президентская компания. И в августе Горовые резко взвинтили цены для большого бизнеса за оформление документов. Например, для одной из крупных компаний-инвесторов, которая строит перерабатывающие цеха в порту Южный, одесская областная ГАСИ выставила требование - заплатить за оформление документов на постройку нового ангара 30 тысяч долларов. Такие же тарифы взлетели и для строителей. Владельцы бизнесов начали на всех уровнях жаловаться президенту, премьеру и генеральному прокурору. Горовые и Мартынюк тоже готовились к выборам, но явно не к выборам Порошенко. И в результате сам президент поручил генеральному прокурору навести порядок с этим ростом тарифов. И 13 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко провел суперскандальное совещание в правительстве о коррупции в ГАСИ.
Луценко заявил - в Украине созданы коррупционные тарифы на оформление документов на строительство. От 5 до 20 долларов за квадратный метр строительства или реконструкции - во всей Украине. На совещании владельцы киевских строительных компаний также пожаловались на беспредел киевской ГАСИ и киевских городских властей, которые сверх меры задрали суммы взяток на строительство, "смотрящие", торгующие подписями, уже давно всех "достали". Возник мегаскандал. Источник: https://censor.net.ua/r3098689
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