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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лис, 2018 17:50
kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:вы с чем то несоглассны? аргументируйте
съезди туда в понедельник вверх и вниз по свежему снежку покатайся, постой на переезде внизу - он 8 из 24х часов в сутки перекрыт
пешочком пройдись
Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.
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