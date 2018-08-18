Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:50
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1979
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:15
Прокатился туда летом, оставил авто и специально все исходил пешком.
Своеобразное впечатление получил.
Гулять вверх к Науки - геморно. На Лысую гору - слишком крутой подъем, вниз - железка и предприятия. Вроде бы Оранж и находится среди зелени, а пешочком прогуляться в удовольствие негде
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28
Если не ошибаюсь, это Европейская площадь, снято с гостиницы Днiпро, а строится Украинский Дом (ранее музей Ленина)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:30
А где ходили? Там же тротуара нет.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вы там на мтб никогда не ездили?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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