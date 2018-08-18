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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:50

  kingkongovets написав:
Оранжевый-хит сезона написав:вы с чем то несоглассны? аргументируйте


съезди туда в понедельник вверх и вниз по свежему снежку покатайся, постой на переезде внизу - он 8 из 24х часов в сутки перекрыт
пешочком пройдись

Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1979

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:15

  airmax78 написав:
Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.

Прокатился туда летом, оставил авто и специально все исходил пешком.
Своеобразное впечатление получил.
Гулять вверх к Науки - геморно. На Лысую гору - слишком крутой подъем, вниз - железка и предприятия. Вроде бы Оранж и находится среди зелени, а пешочком прогуляться в удовольствие негде
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28

  kingkongovets написав:1979

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Если не ошибаюсь, это Европейская площадь, снято с гостиницы Днiпро, а строится Украинский Дом (ранее музей Ленина)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:30

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.

Прокатился туда летом, оставил авто и специально все исходил пешком.
Своеобразное впечатление получил.
Гулять вверх к Науки - геморно. На Лысую гору - слишком крутой подъем, вниз - железка и предприятия. Вроде бы Оранж и находится среди зелени, а пешочком прогуляться в удовольствие негде

А где ходили? Там же тротуара нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:А где ходили? Там же тротуара нет.


а вы там на мтб никогда не ездили?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:38

  kingkongovets написав:1979

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а ведь какой ЖЫРНЫЙ ЖК можно было бы замутить на месте Украинского дома...даже не могу прикинуть цену на этапе "поставили забор"... :roll:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:45

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:1979

Зображення

а ведь какой ЖЫРНЫЙ ЖК можно было бы замутить на месте Украинского дома...даже не могу прикинуть цену на этапе "поставили забор"... :roll:


все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:47

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.

Прокатился туда летом, оставил авто и специально все исходил пешком.
Своеобразное впечатление получил.
Гулять вверх к Науки - геморно. На Лысую гору - слишком крутой подъем, вниз - железка и предприятия. Вроде бы Оранж и находится среди зелени, а пешочком прогуляться в удовольствие негде

А где ходили? Там же тротуара нет.

Везде, где смог пройти. Погоды стояли хорошие и без тротуаров.
Оценил, так сказать, локацию в самый выгодный погодный промежуток.
По нынешней погоде да, уже бы не стал там бродить
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек :mrgreen:
так что укрдом это гуд 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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