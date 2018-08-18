Лысогорский - рай для пеших прогулок. Там все для пешехода.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 17:50
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1979
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:15
Прокатился туда летом, оставил авто и специально все исходил пешком.
Своеобразное впечатление получил.
Гулять вверх к Науки - геморно. На Лысую гору - слишком крутой подъем, вниз - железка и предприятия. Вроде бы Оранж и находится среди зелени, а пешочком прогуляться в удовольствие негде
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28
Если не ошибаюсь, это Европейская площадь, снято с гостиницы Днiпро, а строится Украинский Дом (ранее музей Ленина)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:30
А где ходили? Там же тротуара нет.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а вы там на мтб никогда не ездили?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:38
а ведь какой ЖЫРНЫЙ ЖК можно было бы замутить на месте Украинского дома...даже не могу прикинуть цену на этапе "поставили забор"...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:45
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:47
Везде, где смог пройти. Погоды стояли хорошие и без тротуаров.
Оценил, так сказать, локацию в самый выгодный погодный промежуток.
По нынешней погоде да, уже бы не стал там бродить
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек
так что укрдом это гуд
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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