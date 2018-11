Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32

Прохожий написав: kingkongovets написав: все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек

так что укрдом это гуд если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечектак что укрдом это гуд



ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили

и насколько мне известно не застроят ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроилии насколько мне известно не застроят

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.