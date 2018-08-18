RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2817281828192820>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек :mrgreen:
так что укрдом это гуд 8)


ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 05.06.16
Подякував: 279 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:37

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек :mrgreen:
так что укрдом это гуд 8)


ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят

иншАлла, короче да будет так!!! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:иншАлла, короче да будет так!!!

300? Или 500 граммов уже зашло дописовачу (дописувачке)?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

декому може здатися, що це офтоп
але ні

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5215
З нами з: 05.06.16
Подякував: 279 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:48

Vlad442
инна...иди...иди...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:51

  Прохожий написав:Vlad442
инна...иди...иди...

Все-таки 500.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:57

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:Vlad442
инна...иди...иди...

Все-таки 500.

Инна харькОвская
какого ты влезла сюда?
ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:15

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:Vlad442
инна...иди...иди...

Все-таки 500.

Инна харькОвская
какого ты влезла сюда?
ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...

алкоголик на форуме
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19371
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:28

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:Все-таки 500.

Инна харькОвская
какого ты влезла сюда?
ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...

алкоголик на форуме

Ахтунг, где модераторы? Престарелая алкаш(-ка) детектед. Срочно банить, а потом чистить.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:37

Re: модераторы есть на форуме???

???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9983
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2817281828192820>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ihorkyiv і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1205, 1206, 1207
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12069 2123680
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лис, 2018 22:40
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1525
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 351
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.