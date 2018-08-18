ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:37
иншАлла, короче да будет так!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
300? Или 500 граммов уже зашло дописовачу (дописувачке)?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
декому може здатися, що це офтоп
але ні
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:48
Vlad442
инна...иди...иди...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:51
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:57
Инна харькОвская
какого ты влезла сюда?
ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:15
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:28
Ахтунг, где модераторы? Престарелая алкаш(-ка) детектед. Срочно банить, а потом чистить.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:37
Re: модераторы есть на форуме???
???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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