Прохожий написав:ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:44
понаехи реально припарили, они уже начинают нас учить жизни...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:45
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:45
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
я смотрю на почве алкоголизма тут "порохобот" с "юледрочером" лайкаться начали привселюдно.... фу... старые хрены с седыми яцами такое творят
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
80% ветки успешные понаехи, которые сделали себя сами. Остальные 20% типа тебя и КК из семей партийных работников, которые урвали в свое время. Чувствуешь разницу?
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тебе зубы не жмут, уня?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какие милые и задушевные беседы на ночь...
Чёрная суббота короче)))
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