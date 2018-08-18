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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2817281828192820

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:44

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...

+

понаехи реально припарили, они уже начинают нас учить жизни... :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:45

  Прохожий написав:???

сейчас прийдут и часов на 8 тебя забанят что бы проспался... алконавт
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:45

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Прохожий написав:ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...

+

понаехи реально припарили, они уже начинают нас учить жизни... :shock:

бухать меньше нужно...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я смотрю на почве алкоголизма тут "порохобот" с "юледрочером" лайкаться начали привселюдно.... фу... старые хрены с седыми яцами такое творят :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:понаехи реально припарили, они уже начинают нас учить жизни...

80% ветки успешные понаехи, которые сделали себя сами. Остальные 20% типа тебя и КК из семей партийных работников, которые урвали в свое время. Чувствуешь разницу?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:я смотрю на почве алкоголизма тут "порохобот" с "юледрочером" лайкаться начали привселюдно.... фу... старые хрены с седыми яцами такое творят :)


тебе зубы не жмут, уня?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие милые и задушевные беседы на ночь...
Чёрная суббота короче)))
somilitark
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