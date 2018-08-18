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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лис, 2018 00:25
Оранжевый-хит сезона написав:
Ты думаешь Прохожий латентный гомосексуалист?
Откуда мне знать, латентный, или нет?
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 25 лис, 2018 03:46
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ты думаешь Прохожий латентный гомосексуалист?
Откуда мне знать, латентный, или нет?
А что такое "латентный"?
Что то Уня много таких подробностей знает и по синеве болтает, что аж уши шевелятся...
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барабашов
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