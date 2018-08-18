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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2818281928202821

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 00:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Ты думаешь Прохожий латентный гомосексуалист?

Откуда мне знать, латентный, или нет?
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5069
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 03:46

  Vlad442 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ты думаешь Прохожий латентный гомосексуалист?

Откуда мне знать, латентный, или нет?

А что такое "латентный"?
Что то Уня много таких подробностей знает и по синеве болтает, что аж уши шевелятся...
барабашов
 
Повідомлень: 1185
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Подякував: 119 раз.
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  #<1 ... 2818281928202821
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