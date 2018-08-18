RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2817281828192820>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1212
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
106
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
257
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
85
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
226
Якість будівництва
16%
188
Всього голосів : 1212
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек :mrgreen:
так что укрдом это гуд 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9980
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек :mrgreen:
так что укрдом это гуд 8)


ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 05.06.16
Подякував: 280 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:37

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  kingkongovets написав:все равно я краснопузым срытую владимирскую горку простить не могу

если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек :mrgreen:
так что укрдом это гуд 8)


ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят

иншАлла, короче да будет так!!! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9980
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

декому може здатися, що це офтоп
але ні

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 05.06.16
Подякував: 280 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:ты знаеш что такое цг или столичный???
сублимируй на эврику, харьковск(ая)ий алигарх...

+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 05.06.16
Подякував: 280 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:я смотрю на почве алкоголизма тут "порохобот" с "юледрочером" лайкаться начали привселюдно.... фу... старые хрены с седыми яцами такое творят :)


тебе зубы не жмут, уня?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 05.06.16
Подякував: 280 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие милые и задушевные беседы на ночь...
Чёрная суббота короче)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9901
З нами з: 30.12.09
Подякував: 249 раз.
Подякували: 1752 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, я вкинул Прохожему в соседней ветке, что он может быть миловидной девушкой 28 лет, вполне осознанно. Уж очень мне его психотип напоминал героя Кристофера Купера в классическом фильме American Beauty. Реакция полностью совпала с шаблоном.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Заблокований
Повідомлень: 5064
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 11:52

Як забудовники вводять в оману людей-інвесторів: https://112.ua/statji/kak-zastroyshhiki ... 70946.html
"... почему риэлторам удается выманивать из украинцев последние кровные… клиенты таким байкам верят. Просто им так выгоднее. Тем более доверчивым украинцам главное не документы, а чтобы дешево было. В "Східній брамі" квадратный метр продают за 13 тысяч гривен. Более низких цен в столице не найти. Риэлтор гордо заявляет – клиентов достаточно. За втюхивание неликвидных квартир маклеры получают полтора процента с каждой сделки. За месяц набегает кругленькая сумма.
На такую рекламу повелась семья Ивановых. "Мы зашли в эту квартиру, не было ни окон, ни балконных блоков. Мы уже сами это поставили". Таких, как Ивановы, здесь десятки. Люди объединились в кооператив, за свой счет провели воду и электричество. "Живет на 15 этаже семья, одному ребенку еще года нет, а на 17 этаже живет бабушка, которой 80 лет примерно. И бабушка каждый день ходит вниз-вверх, ведь нуждается в свежем воздухе – нельзя сидеть в четырех стенах". Жители готовы сами скинуться и купить подъемник. (на останні кровні встановлюють балконні блоки, проводять воду-електрику, купують ліфти. Оце "зубожілі" іванови, бабусі, сім’ї з дітьми !!!). И самое главное, на что надо обращать внимание, – это цена. Если квартиру продают дешевле, чем на рынке, то, скорее всего, это лохотрон. Пора наконец осознать: когда вы ведетесь на квартиры за смешные деньги, то виновато не только государство. Поэтому простым украинцам следует помнить – скупой платит дважды".
Звісно, влада винна, але хто ж її обирав ??? За Черновецького ДВІЧІ більшість киян проголосувала !! То чого ви у підсумку очікували ?? У Московії поширена фраза "Без лоха жизнь плоха". А звідки ж ці "іванови" в Україні беруться ???
ihorkyiv
 
Повідомлень: 256
З нами з: 01.05.17
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:19

Сегодня вступили в действие законы о евробляхах.

Местные которые каждые 5 дней выезжали на пересечку теперь обратно не могут въехать в Украину если не заплатят залог в сумме растаможки. По всей западной границе начались протесты местных.
Кое-где заблокированы переходы.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29169
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2864 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
8
2
1
  #<1 ... 2817281828192820>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: captainobvious і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1206, 1207, 1208
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12071 2124187
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 11:25
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1527
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 353
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.