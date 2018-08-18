Додано: Нед 25 лис, 2018 11:52

Як забудовники вводять в оману людей-інвесторів:"... почему риэлторам удается… клиенты таким байкам верят. Просто им так выгоднее. Тем более доверчивым украинцам. В "Східній брамі" квадратный метр продают за 13 тысяч гривен. Более низких цен в столице не найти. Риэлтор гордо заявляет –. За втюхивание неликвидных квартир маклеры получают полтора процента с каждой сделки. За месяц набегает кругленькая сумма.На такую рекламу повелась семья Ивановых. "Мы зашли в эту квартиру,". Таких, как Ивановы, здесь десятки. Люди объединились в кооператив,"Живет на 15 этаже семья, одному ребенку еще года нет, а на 17 этаже живет бабушка, которой 80 лет примерно. И бабушка каждый день ходит вниз-вверх, ведь нуждается в свежем воздухе – нельзя сидеть в четырех стенах".. (на останні кровні встановлюють балконні блоки, проводять воду-електрику, купують ліфти. Оце "зубожілі" іванови, бабусі, сім’ї з дітьми !!!). И самое главное, на что надо обращать внимание, – это цена. Если квартиру продают дешевле, чем на рынке, то, скорее всего, это лохотрон. Пора наконец осознать:. Поэтому простым украинцам следует помнить –".Звісно, влада винна, але хто ж її обирав ??? За Черновецького ДВІЧІ більшість киян проголосувала !! То чого ви у підсумку очікували ?? У Московії поширена фраза "Без лоха жизнь плоха". А звідки ж ці "іванови" в Україні беруться ???