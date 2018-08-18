если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек
так что укрдом это гуд
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
если бы краснопузые не срыли в свое время сейчас бы там строили жк"евр(оп)ейский" на 10-20 40эт свечек
так что укрдом это гуд
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:32
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили
и насколько мне известно не застроят
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:37
иншАлла, короче да будет так!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
декому може здатися, що це офтоп
але ні
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 21:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тебе зубы не жмут, уня?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какие милые и задушевные беседы на ночь...
Чёрная суббота короче)))
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, я вкинул Прохожему в соседней ветке, что он может быть миловидной девушкой 28 лет, вполне осознанно. Уж очень мне его психотип напоминал героя Кристофера Купера в классическом фильме American Beauty. Реакция полностью совпала с шаблоном.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Нед 25 лис, 2018 11:52
Як забудовники вводять в оману людей-інвесторів:
"... почему риэлторам удается выманивать из украинцев последние кровные… клиенты таким байкам верят. Просто им так выгоднее. Тем более доверчивым украинцам главное не документы, а чтобы дешево было. В "Східній брамі" квадратный метр продают за 13 тысяч гривен. Более низких цен в столице не найти. Риэлтор гордо заявляет – клиентов достаточно. За втюхивание неликвидных квартир маклеры получают полтора процента с каждой сделки. За месяц набегает кругленькая сумма.
На такую рекламу повелась семья Ивановых. "Мы зашли в эту квартиру, не было ни окон, ни балконных блоков. Мы уже сами это поставили". Таких, как Ивановы, здесь десятки. Люди объединились в кооператив, за свой счет провели воду и электричество. "Живет на 15 этаже семья, одному ребенку еще года нет, а на 17 этаже живет бабушка, которой 80 лет примерно. И бабушка каждый день ходит вниз-вверх, ведь нуждается в свежем воздухе – нельзя сидеть в четырех стенах". Жители готовы сами скинуться и купить подъемник. (на останні кровні встановлюють балконні блоки, проводять воду-електрику, купують ліфти. Оце "зубожілі" іванови, бабусі, сім’ї з дітьми !!!). И самое главное, на что надо обращать внимание, – это цена. Если квартиру продают дешевле, чем на рынке, то, скорее всего, это лохотрон. Пора наконец осознать: когда вы ведетесь на квартиры за смешные деньги, то виновато не только государство. Поэтому простым украинцам следует помнить – скупой платит дважды".
Звісно, влада винна, але хто ж її обирав ??? За Черновецького ДВІЧІ більшість киян проголосувала !! То чого ви у підсумку очікували ?? У Московії поширена фраза "Без лоха жизнь плоха". А звідки ж ці "іванови" в Україні беруться ???
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:19
Сегодня вступили в действие законы о евробляхах.
Местные которые каждые 5 дней выезжали на пересечку теперь обратно не могут въехать в Украину если не заплатят залог в сумме растаможки. По всей западной границе начались протесты местных.
Кое-где заблокированы переходы.
Живите своим умом!
|