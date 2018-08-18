кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг
интересно многие форумчане это знают?)
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Додано: Нед 25 лис, 2018 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг
интересно многие форумчане это знают?)
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