Додано: Нед 25 лис, 2018 12:44

Прохожий написав: kingkongovets написав: пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили

кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг

интересно многие форумчане это знают?) кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цгинтересно многие форумчане это знают?)



воно им не нада триста лет)



кстати щас в сильпо на шулявке директором работает та же тетка, которая и во времена цг там директором была воно им не нада триста лет)кстати щас в сильпо на шулявке директором работает та же тетка, которая и во времена цг там директором была

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.