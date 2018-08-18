кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг
интересно многие форумчане это знают?)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг
интересно многие форумчане это знают?)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 25 лис, 2018 12:44
воно им не нада триста лет)
кстати щас в сильпо на шулявке директором работает та же тетка, которая и во времена цг там директором была
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:25
Наконец-то, начали наводить порядок.
Папа подписал закон, и начался отсчет легализациии.
Додано: Нед 25 лис, 2018 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"22 ноября сервис поиска квартир ЛУН, совместно с компанией «Гео Дизайн», запустил карту шумового загрязнения домов Киева. Она доступна в виде интерактивного слоя на карте для поиска вторичного жилья, наряду с отметками о наличии детских садов и школ. После активации слоя «шум», сайт подсвечивает близлежащие к транспортным путям дома. Чем насыщеннее красный цвет — тем больше шума."
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:13
Ягодин и Устилуг заблокированы
Полиция свозит силы
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:17
завтра ожидаю борды в Киеве со слоганом:
"гарантирую растаможку в 2 раза дешевле"
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:22
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:27
а если не будет таких бордов, кепку съеш???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:33
ур**! Фух, как я успел прошлой ночью проскочить с семейным переездом.
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:37
достаточно тех, которые уже есть.
но воровко-филы ироний не приемлют
зы. ты не зевай, модера срочно зови...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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