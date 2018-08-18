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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28182819282028212822>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили

кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг
интересно многие форумчане это знают?)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 12:44

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:пятна бывших столичного и цг пока же так не застроили

кстати чей то вспомнилось, в Киеве долгое время было 2 цг
интересно многие форумчане это знают?)


воно им не нада триста лет)

кстати щас в сильпо на шулявке директором работает та же тетка, которая и во времена цг там директором была
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:25

  zzzzzz написав:Сегодня вступили в действие законы о евробляхах.

Местные которые каждые 5 дней выезжали на пересечку теперь обратно не могут въехать в Украину если не заплатят залог в сумме растаможки. По всей западной границе начались протесты местных.
Кое-где заблокированы переходы.

Наконец-то, начали наводить порядок.
Папа подписал закон, и начался отсчет легализациии.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D ... 0%B5%D0%B2
"22 ноября сервис поиска квартир ЛУН, совместно с компанией «Гео Дизайн», запустил карту шумового загрязнения домов Киева. Она доступна в виде интерактивного слоя на карте для поиска вторичного жилья, наряду с отметками о наличии детских садов и школ. После активации слоя «шум», сайт подсвечивает близлежащие к транспортным путям дома. Чем насыщеннее красный цвет — тем больше шума."
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:13

Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

Полиция свозит силы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:17

  zzzzzz написав:Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

завтра ожидаю борды в Киеве со слоганом:
"гарантирую растаможку в 2 раза дешевле"
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:22

В то же время депутат Львовского горсовета и сотрудник Главного управления Национальной полиции во Львовской области Игорь Зинкевич написал на своей странице в соцсети Facebook, что "люди требуют понимания, что им делать с "б***" согласно законам №№8487 и 8488". По его словам, не прописана процедура уплаты и возврата залога, которые следует уплатить владельцу такого автомобиля при ввозе его в Украину в режиме транзита.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:27

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

завтра ожидаю борды в Киеве со слоганом:
"гарантирую растаможку в 2 раза дешевле"

а если не будет таких бордов, кепку съеш??? :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:33

  zzzzzz написав:Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

Полиция свозит силы

ур**! Фух, как я успел прошлой ночью проскочить с семейным переездом.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:37

  Прохожий написав:а если не будет таких бордов, кепку съеш??? :twisted:

достаточно тех, которые уже есть.
но воровко-филы ироний не приемлют :D

зы. ты не зевай, модера срочно зови... :twisted:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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