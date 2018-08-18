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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:40
Шегини, Ягодин , Рава-руська, Кракивець, Устилуг , Березний идут протесты.
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 14:51
интересно
а почему только "садики, школы, шум" есть только в Киеве ?
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:06
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
у вас шо тоже авто на иностранной регистрации шо вы так перэймаетэсь, или просто поговорить хочется, а другой зрады нет? уверен шо на форуме есть тема про это, ведите свой репортаж там
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 25 лис, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:10
Юрий, учитывая количество евроблях, удачи действующим, им армия будет нужна Борьба всех против всех... Сильное государство... Ага
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот как в Киеве будут, пишите, будем смотреть как оно на КРЖН повлияет
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:11
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:15
Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:20
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
многие считают шо живут а хате на краю, шо с такими произошло в прошлом веке все знают, но недостаток интеллекта не позволяет им сделать выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:23
stm
"Удачи" евр0блЯхерам, есть закон и его нужно выполнять. Как выносят разные незаконные сборища евр0блЯхер0в уже есть прецедент, главное чтобы была команда - разблокировать, по парочке особо борзых в обезьянник, и через час б*** снялись.
Додано: Нед 25 лис, 2018 15:27
Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
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