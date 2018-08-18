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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2819282028212822>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:40

Шегини, Ягодин , Рава-руська, Кракивець, Устилуг , Березний идут протесты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 14:51

  _Mykola_ написав:https://www.lun.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B0-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2
"22 ноября сервис поиска квартир ЛУН, совместно с компанией «Гео Дизайн», запустил карту шумового загрязнения домов Киева. Она доступна в виде интерактивного слоя на карте для поиска вторичного жилья, наряду с отметками о наличии детских садов и школ. После активации слоя «шум», сайт подсвечивает близлежащие к транспортным путям дома. Чем насыщеннее красный цвет — тем больше шума."


интересно
а почему только "садики, школы, шум" есть только в Киеве ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Шегини, Ягодин , Рава-руська, Кракивець, Устилуг , Березний идут протесты.


у вас шо тоже авто на иностранной регистрации шо вы так перэймаетэсь, или просто поговорить хочется, а другой зрады нет? уверен шо на форуме есть тема про это, ведите свой репортаж там
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 25 лис, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:10

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:а если не будет таких бордов, кепку съеш??? :twisted:

достаточно тех, которые уже есть.
но воровко-филы ироний не приемлют :D

зы. ты не зевай, модера срочно зови... :twisted:

Юрий, учитывая количество евроблях, удачи действующим, им армия будет нужна ;) Борьба всех против всех... Сильное государство... Ага
stm
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Шегини, Ягодин , Рава-руська, Кракивець, Устилуг , Березний идут протесты.
Вот как в Киеве будут, пишите, будем смотреть как оно на КРЖН повлияет
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:Юрий, учитывая количество евроблях, удачи действующим, им армия будет нужна ;) Борьба всех против всех... Сильное государство... Ага


Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:15

  zzzzzz написав:Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

Полиция свозит силы

Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

Полиция свозит силы

Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.


многие считают шо живут а хате на краю, шо с такими произошло в прошлом веке все знают, но недостаток интеллекта не позволяет им сделать выводы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:23

stm
"Удачи" евр0блЯхерам, есть закон и его нужно выполнять. Как выносят разные незаконные сборища евр0блЯхер0в уже есть прецедент, главное чтобы была команда - разблокировать, по парочке особо борзых в обезьянник, и через час б*** снялись. :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:27

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Ягодин и Устилуг заблокированы
https://www.facebook.com/EvgeniyPlinski ... 8025862886

Полиция свозит силы

Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.


многие считают шо живут а хате на краю, шо с такими произошло в прошлом веке все знают, но недостаток интеллекта не позволяет им сделать выводы

Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
stm
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