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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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голийВкропиві
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:35
stm написав:
Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
Блокирование автодорог и пунктов пропуска вполне себе уголовное преступление, и тут уже "походили по переходу" не проходит, документировать, сажать и разблокировать.
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_Mykola_
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:46
stm написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.
многие считают шо живут а хате на краю, шо с такими произошло в прошлом веке все знают, но недостаток интеллекта не позволяет им сделать выводы
Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
Про 20% населения - явно преувеличение, тем более далеко не все владельцы б*** поддерживают этих блокировщиков.
А государству наконец надо начать выполнять свои функции.
"Активность" этой части населения думаю определяется отсутствием занятости. Тут недавно постили видео типичного "активиста" на б***, принципиального неплательщика налогов, таких уже только за одну эту позицию надо на исправительных работы
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Faceless
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