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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2819282028212822

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:27

  kingkongovets написав:
stm написав:Юрий, учитывая количество евроблях, удачи действующим, им армия будет нужна ;) Борьба всех против всех... Сильное государство... Ага


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Ніщо так не прикрашає людину, як самокритика :lol:
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:35

  stm написав:Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...

Блокирование автодорог и пунктов пропуска вполне себе уголовное преступление, и тут уже "походили по переходу" не проходит, документировать, сажать и разблокировать.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.


многие считают шо живут а хате на краю, шо с такими произошло в прошлом веке все знают, но недостаток интеллекта не позволяет им сделать выводы

Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...


Про 20% населения - явно преувеличение, тем более далеко не все владельцы б*** поддерживают этих блокировщиков.
А государству наконец надо начать выполнять свои функции.
"Активность" этой части населения думаю определяется отсутствием занятости. Тут недавно постили видео типичного "активиста" на б***, принципиального неплательщика налогов, таких уже только за одну эту позицию надо на исправительных работы
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  stm написав:Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...

СТМ, какую альтернативу предлагаете вы? Понять и простить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:09

Самое неприятное как их руководство их же и взуло.

Как бы не случилась какая то провокация на кордоне.

У меня укрбляха , все налоги уплачены.

Я сторонник компромисного варианта, можно было сделать что то среднее между тем что в законе для старых авто прописали, и тем что бл.я.хари хотели.
Теперь будем наблюдать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:СТМ, какую альтернативу предлагаете вы? Понять и простить?

А чим раніше думали, як пускали через кордон сюди той автохлам?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Уверен, что этот закон откатят назад (примут некий компромиссный) под давлением революционных bляxеров))
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:11

  голийВкропиві написав:А чим раніше думали, як пускали через кордон сюди той автохлам?

Того же мнения.
Ответственные за сложившуюся ситуацию должны понести наказание.
Это вопрос профессионализма профильных чиновников.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

голийВкропиві написав:
  airmax78 написав:СТМ, какую альтернативу предлагаете вы? Понять и простить?

А чим раніше думали, як пускали через кордон сюди той автохлам?
Сам по собі їх в'їзд не є й не був порушенням, ито ж мимо
Faceless
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