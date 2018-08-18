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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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голийВкропиві
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:35
stm написав:
Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
Блокирование автодорог и пунктов пропуска вполне себе уголовное преступление, и тут уже "походили по переходу" не проходит, документировать, сажать и разблокировать.
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_Mykola_
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:46
stm написав: kingkongovets написав:
airmax78 написав:Не, ну, как тут кто-то писал, на ЗУ, увидев авто на местной украинской регистрации, крутят пальцем у виска. Не могло же это продолжаться вечно. Мы же, вроде, в Украине живем а не в евробляхии.
многие считают шо живут а хате на краю, шо с такими произошло в прошлом веке все знают, но недостаток интеллекта не позволяет им сделать выводы
Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
Про 20% населения - явно преувеличение, тем более далеко не все владельцы б*** поддерживают этих блокировщиков.
А государству наконец надо начать выполнять свои функции.
"Активность" этой части населения думаю определяется отсутствием занятости. Тут недавно постили видео типичного "активиста" на б***, принципиального неплательщика налогов, таких уже только за одну эту позицию надо на исправительных работы
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Faceless
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Додано: Нед 25 лис, 2018 15:48
stm написав:
Выводы какие? Посчитать сколько хлама заехало и не выехало через таможню. Посмотреть что это 20% не самого богатого и интеллектуального населения, что меня смущает очень активного и агрессивного. И потом этим 20% населения сказать завтра 6000$ на стол в бюджет и думать что всё будет тихо и благодатно? Удачи. Можете пойти ещё с флами "мы против боях" тоже к границе, Макс будет речи толкать, вы с Прохожим битами/травматами отмахиваться...
СТМ, какую альтернативу предлагаете вы? Понять и простить?
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airmax78
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:09
Самое неприятное как их руководство их же и взуло.
Как бы не случилась какая то провокация на кордоне.
У меня укрбляха , все налоги уплачены.
Я сторонник компромисного варианта, можно было сделать что то среднее между тем что в законе для старых авто прописали, и тем что бл.я.хари хотели.
Теперь будем наблюдать.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 25 лис, 2018 16:22
airmax78 написав:
СТМ, какую альтернативу предлагаете вы? Понять и простить?
А чим раніше думали, як пускали через кордон сюди той автохлам?
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голийВкропиві
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Додано: Нед 25 лис, 2018 17:07
Уверен, что этот закон откатят назад (примут некий компромиссный) под давлением революционных bляxеров))
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Додано: Нед 25 лис, 2018 17:11
голийВкропиві написав:
А чим раніше думали, як пускали через кордон сюди той автохлам?
Того же мнения.
Ответственные за сложившуюся ситуацию должны понести наказание.
Это вопрос профессионализма профильных чиновников.
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Додано: Нед 25 лис, 2018 17:15
голийВкропиві написав: airmax78 написав:
СТМ, какую альтернативу предлагаете вы? Понять и простить?
А чим раніше думали, як пускали через кордон сюди той автохлам?
Сам по собі їх в'їзд не є й не був порушенням, ито ж мимо
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