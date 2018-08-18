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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:39
РН Мариуполя
Додано: Нед 25 лис, 2018 19:54
Страницы Верховного главнокомандуещего на эту тему молчат.
Вероятно идет заседание генштаба и вся информация секретная, я все правильно понимаю ???
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:01
Понимаете, первое образование человека, накладывает отпечаток на всю его последующую деятельность:
"На днях власти Украины заявили, что будут инициировать рассмотрение вопроса обеспечения безопасности в Азовском и Черном морях на Генеральной ассамблее ООН. Происходящее вполне укладывается в колею этого намерения официального Киева."
По линии иностранных дел, политика Украины, никогда не была столь продуктивной как в последние 4 года.
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:07
И ООН выскажет 145ое глыбоке занепокоення
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:08
Президент має скликати РНБО на екстрене засідання і прийняти невідкладні рішення.
Загострення ситуації у морській акваторії України, дальше нарощування агресивних дій Росії з використанням сил і засобів Чорноморського флоту і ФСБ РФ, в тч бойових кораблів і авіації, вимагає скликання Президентом екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Заслухати пропозиції міністрів оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі; військового командування - начальника Генштабу, командувача ВМС, командувача Нацгвардії; керівників Державної прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки МІноборони, Служби зовнішньої розвідки.
Затвердити план дій з використанням оборонних, політичних, дипломатичних, юридичних, інформаційних та інших засобів. Окремо - план інформаційної і юридичної роботи по лінії міжнародної дипломатії, як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій.
Послати чіткий сигнал і агресору, і міжнародній спільноті, і українському суспільству, що Держава Україна протидіятиме ворожим намірам і діям з боку Росії, захищатиме свої суверенні права і національні інтереси.
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:09
Берите парабеллум и выдвигайтесь на защиту.
А то как платить налоги, так вы с краю. Как критиковать, так в первых рядах. Как делать, так вы в кустах.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
произошло то, на шо и рассчитывали - катера ващет могли и по жд доехать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:15
Ваши манипуляции уже утомляют, покажите хоть один мой пости где я что то говорил про уклонение от налогов ?
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:23
Песобота в игнор - и расслабьтесь. После выборов сам пропадет с форума
Додано: Нед 25 лис, 2018 20:46
Пресс центр ВМС Украины
ОНОВЛЕНО станом на 20.33
Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.
Прес-центр Командування
ВМС ЗС України
Живите своим умом!
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