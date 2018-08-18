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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2820282128222823

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:39

РН Мариуполя

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UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 19:54

  UA написав:Зображення



Страницы Верховного главнокомандуещего на эту тему молчат.
Вероятно идет заседание генштаба и вся информация секретная, я все правильно понимаю ???
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:01

  zzzzzz написав:
Страницы Верховного главнокомандуещего на эту тему молчат.
Вероятно идет заседание генштаба и вся информация секретная, я все правильно понимаю ???

Понимаете, первое образование человека, накладывает отпечаток на всю его последующую деятельность:
"На днях власти Украины заявили, что будут инициировать рассмотрение вопроса обеспечения безопасности в Азовском и Черном морях на Генеральной ассамблее ООН. Происходящее вполне укладывается в колею этого намерения официального Киева."
По линии иностранных дел, политика Украины, никогда не была столь продуктивной как в последние 4 года.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:07

  UA написав:
  zzzzzz написав:
Страницы Верховного главнокомандуещего на эту тему молчат.
Вероятно идет заседание генштаба и вся информация секретная, я все правильно понимаю ???

Понимаете, первое образование человека, накладывает отпечаток на всю его последующую деятельность:
"На днях власти Украины заявили, что будут инициировать рассмотрение вопроса обеспечения безопасности в Азовском и Черном морях на Генеральной ассамблее ООН. Происходящее вполне укладывается в колею этого намерения официального Киева."
По линии иностранных дел, политика Украины, никогда не была столь продуктивной как в последние 4 года.

И ООН выскажет 145ое глыбоке занепокоення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:08

Президент має скликати РНБО на екстрене засідання і прийняти невідкладні рішення.

Загострення ситуації у морській акваторії України, дальше нарощування агресивних дій Росії з використанням сил і засобів Чорноморського флоту і ФСБ РФ, в тч бойових кораблів і авіації, вимагає скликання Президентом екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Заслухати пропозиції міністрів оборони, внутрішніх справ, закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі; військового командування - начальника Генштабу, командувача ВМС, командувача Нацгвардії; керівників Державної прикордонної служби, СБУ, Головного управління розвідки МІноборони, Служби зовнішньої розвідки.

Затвердити план дій з використанням оборонних, політичних, дипломатичних, юридичних, інформаційних та інших засобів. Окремо - план інформаційної і юридичної роботи по лінії міжнародної дипломатії, як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій.

Послати чіткий сигнал і агресору, і міжнародній спільноті, і українському суспільству, що Держава Україна протидіятиме ворожим намірам і діям з боку Росії, захищатиме свої суверенні права і національні інтереси.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:09

  zzzzzz написав: И ООН выскажет 145ое глыбоке занепокоення

Берите парабеллум и выдвигайтесь на защиту.
А то как платить налоги, так вы с краю. Как критиковать, так в первых рядах. Как делать, так вы в кустах.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

произошло то, на шо и рассчитывали - катера ващет могли и по жд доехать
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:15

  pesikot написав:
  zzzzzz написав: И ООН выскажет 145ое глыбоке занепокоення

Берите парабеллум и выдвигайтесь на защиту.
А то как платить налоги, так вы с краю. Как критиковать, так в первых рядах. Как делать, так вы в кустах.

Ваши манипуляции уже утомляют, покажите хоть один мой пости где я что то говорил про уклонение от налогов ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:23

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  zzzzzz написав: И ООН выскажет 145ое глыбоке занепокоення

Берите парабеллум и выдвигайтесь на защиту.
А то как платить налоги, так вы с краю. Как критиковать, так в первых рядах. Как делать, так вы в кустах.

Ваши манипуляции уже утомляют, покажите хоть один мой пости где я что то говорил про уклонение от налогов ?

Песобота в игнор - и расслабьтесь. После выборов сам пропадет с форума
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:46

Пресс центр ВМС Украины

ОНОВЛЕНО станом на 20.33

Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.

Прес-центр Командування
ВМС ЗС України
Живите своим умом!
zzzzzz
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