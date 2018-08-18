Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.
Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.
Прес-центр Командування ВМС ЗС України
Вообще, как-то все странно. С какого боевые корабли ВМФ Украины поперлись туда, куда больше года не ходили. Ясно же, что не нашим бронекатерам с пуйлофлотом пипками мериться. И в этот же самый день нанесен удар по малому прикордонному руху. Причем зашквар коснулся даже тех, к кому при Януковиче претензий не было вообще(мотались по бизнесу туда-сюда через кордон по несколько раз в неделю или месяц, и не нарушали время пребывания с б*** на территории Украины).
antey1969 написав:Вообще, как-то все странно. С какого боевые корабли ВМФ Украины поперлись туда, куда больше года не ходили. Ясно же, что не нашим бронекатерам с Пуйлофлотом пипками мериться.
Всё не ожиданно происходит только для обывателей, а на деле есть службы анализа, разведки и контрразведки, где сидят высокооплачиваемые специалисты, политтехнологи, которые в отличие от обывателей отлично играют в шахматы, и знают, как противник ответит через три хода.
ВМС ЗС України Только что · ОНОВЛЕНО станом на 21.20 За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків. Прес-центр Командування ВМС ЗС України
ВМС ЗС України Только что · ОНОВЛЕНО станом на 21.20 За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків. Прес-центр Командування ВМС ЗС України
пошел реальный замес пу окуел...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Олександр Турчинов 7 мин. · О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.
Олександр Турчинов 7 мин. · О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.
А что в реальности Турчинов может сделать? Поднять боевые вертолеты, спецназ на освобождение? Заявят решительный протест, призовут к решительным санкциям, закажут изготовление еще трех катеров на Прозорро. Может военное положение объявят и отсрочат выборы. Может базу НАТО под Мариуполь призовут, теоретически возможно, чтобы у Вовы от этого только крышу совсем не снесло.
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот у*** никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные