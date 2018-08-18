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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:52

  zzzzzz написав:Пресс центр ВМС Украины

ОНОВЛЕНО станом на 20.33

Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.

Прес-центр Командування
ВМС ЗС України

Аминь.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:55

  kingkongovets написав:произошло то, на шо и рассчитывали - катера ващет могли и по жд доехать

да уж...мышебратья делают все для того чтобы пэдро опять победил в 1м туре... :mrgreen:
теперь нужно только сделать правильный ответный ход...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:58

  zzzzzz написав:Пресс центр ВМС Украины

ОНОВЛЕНО станом на 20.33

Після виходу з 12-мильної зони катери ПС ФСБ РФ відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил ЗС України. Пошкоджено малий броньований артилерійський катер “Бердянськ”. Катер втратив хід, є поранений. Зброя застосовується на ураження.

Прес-центр Командування
ВМС ЗС України

Вообще, как-то все странно.
С какого боевые корабли ВМФ Украины поперлись туда, куда больше года не ходили. Ясно же, что не нашим бронекатерам с пуйлофлотом пипками мериться.
И в этот же самый день нанесен удар по малому прикордонному руху. Причем зашквар коснулся даже тех, к кому при Януковиче претензий не было вообще(мотались по бизнесу туда-сюда через кордон по несколько раз в неделю или месяц, и не нарушали время пребывания с б*** на территории Украины).
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:08

  antey1969 написав:Вообще, как-то все странно.
С какого боевые корабли ВМФ Украины поперлись туда, куда больше года не ходили. Ясно же, что не нашим бронекатерам с Пуйлофлотом пипками мериться.


Всё не ожиданно происходит только для обывателей, а на деле есть службы анализа, разведки и контрразведки, где сидят высокооплачиваемые специалисты, политтехнологи, которые в отличие от обывателей отлично играют в шахматы, и знают, как противник ответит через три хода.

Те украинские катерки как игрушечные выглядят, действительно жд транспортом было бы без проблем.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... cTSDaCg5xA
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:28

ВМС ЗС України
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За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.
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ВМС ЗС України
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:31

  zzzzzz написав:
ВМС ЗС України
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ОНОВЛЕНО станом на 21.20
За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків.
Прес-центр Командування
ВМС ЗС України

пошел реальный замес
пу окуел...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:34

  Прохожий написав:пошел реальный замес
пу окуел...



"очень оперативная" реакция .....

Олександр Турчинов
7 мин. ·
О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:45

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  Прохожий написав:пошел реальный замес
пу окуел...



"очень оперативная" реакция .....

Олександр Турчинов
7 мин. ·
О 22:00 Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі.


А что в реальности Турчинов может сделать? Поднять боевые вертолеты, спецназ на освобождение?
Заявят решительный протест, призовут к решительным санкциям, закажут изготовление еще трех катеров на Прозорро.
Может военное положение объявят и отсрочат выборы.
Может базу НАТО под Мариуполь призовут, теоретически возможно, чтобы у Вовы от этого только крышу совсем не снесло.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:51

Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот у*** никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные
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freeze
стесняюсь спросить но все же, ватничек вам сколько лет?
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Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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