А почему ватничек?
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Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55
вообщето завтра заседание ООН, на котором также в повестке дня стоит вопрос ситуации в Азовском море.
а тут такое.. (то что сегодня)
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:56
ihorkyiv
игорь, все так но рассея пишется с маленькой "р"...
а вообще это выходцы с мокшанских болот которые украли историю у великой Киевской РУСИ
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 25 лис, 2018 21:59
И?
мокшане навалят вето
что дальше???
ООН труп...
только сила
Слава Богу "Трамп их", это маленькая надежда....
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:00
На севере, среди болотной вони и прочего природного го..на, в местах, что именуют Пошехоньем, забавные прижились племена. Чтоб речь моя звучала тут не всуе, упомяну для внучек и внучков немногих губошлёпов, рукосуев, крошевников, проломленых голов, чухломцев, лукоедов, моржеедов, головотяпов (уж без них - никак !!!), метеля жён и пакостя соседям, народец этот множил лишь бардак. Видать, в их гены проползло ур**, да и хвосты отпали не у всех, но в тех лесах царило только скотство, и только скот там мог иметь успех. Вокруг умнела и росла Европа (увы, спалив вагон еретиков), а ЭТИХ вот ждала конкретно ..опа - отныне, присно и вовек веков. Они, нажравшись, тут же ср..ли рядом, купали свои бороды в пыли, поскольку им неведом был порядок ... пока случайно немцы не зашли. Зайдя ж, шутя империю воздвигли, не будучи от смердов без ума, но некоторым бороды постригли, а кой-кого достали из дерьма. Кого-то обучили за границей, привычно вызывавшей страх в рабах, кого-то даже научили мыться - отдельных ... единицы ... в городах. В дальнейшем же, решив, что дело в шляпе, расслабилась паскуда-немчура, а губашлёпы и головотяпы, бухнув водяры и крича "ура !!!", признались миру: "Это наша репа, газ, нефть, пенька, навоз и Третий Рим !!!" - чем рассказали о духовных скрепах, и что, мол, мыться больше не хотим. Нашли себе царька из рукосуев, чтоб племенем владели не враги, и вот живут лет двадцать, в ус не дуя, но напрочь выдув из голов мозги. Верней не так, ведь ум - не в их природе, и тот чувак незря урвал свой пост. Там есть один могучий МОЗГ - вАлодя, а миллионы - силос и компост. На вид он мужичек не шибко страстный и неказист, .. но первый взгляд не в счёт. Молва твердит, что он живёт с гимнасткой. НЕПРАВДА - он с Медведевым живёт !!! Он правит грубо и неаккуратно через понятья "яйца" и "сортир" и вывел лишь одну породу - ВАТНИК, живущую в зверинце "Русский мир". Способен корчить Вия, щуря веки, и бредить, что Отчизна - это ОН, но суть его, теперь уже навеки, ясна как рифма к слову "Лугандон". Пока он как-то держит положенье, а смердов, соответственно, в узде, невиданным душевным напряженьем и силами ГБ/НКВД. И ватников кондовых, настоящих, готовых жрать и всё, и всех подряд, плодит, как инкубатор, телеящик, покуда птицефабрики стоят. Их 90 с чем-то там процентов, ревущих и рычащих, как один, и среди них полно интеллигентов, а кто-то даже типа "дворянин". Ну, те-то ладно - "творческие" люди, короче, - проститутки, как всегда. Те выживут, а что с другими будет ?? А ватникам потом бежать куда ?? Когда вас будут резать в Москвабаде, и целый мир вам не подаст руки, придёте на коленях к нашей Раде, недавние вы наши земляки. Действительно, куда же вам податься ?? Негусто предложений от судьбы: к таджикам в жёны, в зоопарк к китайцам, или к Кадырке - в евнухи, в рабы ??? Готовьте унавоженные ср..ки любовникам в усах и волосах. Вы - даже не кацапы, вы - пацаки, вот и живите с кольцами в носах. И знайте, упыри, дегенераты, когда падёт ваш гнойный Третий Рим, мы не простим вам "мальчиков распятых" и ВОИНОВ погибших не простим !!!
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:01
Прохожий
Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....
Живите своим умом!
Додано: Нед 25 лис, 2018 22:08
и к чему это?
в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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