Додано: Нед 25 лис, 2018 22:00

Прохожий написав: ihorkyiv

игорь, все так но рассея пишется с маленькой "р"...

а вообще это выходцы с мокшанских болот которые украли историю у великой Киевской РУСИ игорь, все так но рассея пишется с маленькой "р"...а вообще это выходцы с мокшанских болот которые украли историю у великой Киевской РУСИ

На севере, среди болотной вони и прочего природного го..на, в местах, что именуют Пошехоньем, забавные прижились племена. Чтоб речь моя звучала тут не всуе, упомяну для внучек и внучков немногих губошлёпов, рукосуев, крошевников, проломленых голов, чухломцев, лукоедов, моржеедов, головотяпов (уж без них - никак !!!), метеля жён и пакостя соседям, народец этот множил лишь бардак. Видать, в их гены проползло ур**, да и хвосты отпали не у всех, но в тех лесах царило только скотство, и только скот там мог иметь успех. Вокруг умнела и росла Европа (увы, спалив вагон еретиков), а ЭТИХ вот ждала конкретно ..опа - отныне, присно и вовек веков. Они, нажравшись, тут же ср..ли рядом, купали свои бороды в пыли, поскольку им неведом был порядок ... пока случайно немцы не зашли. Зайдя ж, шутя империю воздвигли, не будучи от смердов без ума, но некоторым бороды постригли, а кой-кого достали из дерьма. Кого-то обучили за границей, привычно вызывавшей страх в рабах, кого-то даже научили мыться - отдельных ... единицы ... в городах. В дальнейшем же, решив, что дело в шляпе, расслабилась паскуда-немчура, а губашлёпы и головотяпы, бухнув водяры и крича "ура !!!", признались миру: "Это наша репа, газ, нефть, пенька, навоз и Третий Рим !!!" - чем рассказали о духовных скрепах, и что, мол, мыться больше не хотим. Нашли себе царька из рукосуев, чтоб племенем владели не враги, и вот живут лет двадцать, в ус не дуя, но напрочь выдув из голов мозги. Верней не так, ведь ум - не в их природе, и тот чувак незря урвал свой пост. Там есть один могучий МОЗГ - вАлодя, а миллионы - силос и компост. На вид он мужичек не шибко страстный и неказист, .. но первый взгляд не в счёт. Молва твердит, что он живёт с гимнасткой. НЕПРАВДА - он с Медведевым живёт !!! Он правит грубо и неаккуратно через понятья "яйца" и "сортир" и вывел лишь одну породу - ВАТНИК, живущую в зверинце "Русский мир". Способен корчить Вия, щуря веки, и бредить, что Отчизна - это ОН, но суть его, теперь уже навеки, ясна как рифма к слову "Лугандон". Пока он как-то держит положенье, а смердов, соответственно, в узде, невиданным душевным напряженьем и силами ГБ/НКВД. И ватников кондовых, настоящих, готовых жрать и всё, и всех подряд, плодит, как инкубатор, телеящик, покуда птицефабрики стоят. Их 90 с чем-то там процентов, ревущих и рычащих, как один, и среди них полно интеллигентов, а кто-то даже типа "дворянин". Ну, те-то ладно - "творческие" люди, короче, - проститутки, как всегда. Те выживут, а что с другими будет ?? А ватникам потом бежать куда ?? Когда вас будут резать в Москвабаде, и целый мир вам не подаст руки, придёте на коленях к нашей Раде, недавние вы наши земляки. Действительно, куда же вам податься ?? Негусто предложений от судьбы: к таджикам в жёны, в зоопарк к китайцам, или к Кадырке - в евнухи, в рабы ??? Готовьте унавоженные ср..ки любовникам в усах и волосах. Вы - даже не кацапы, вы - пацаки, вот и живите с кольцами в носах. И знайте, упыри, дегенераты, когда падёт ваш гнойный Третий Рим, мы не простим вам "мальчиков распятых" и ВОИНОВ погибших не простим !!!