RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 28222823282428252826>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:55

вообщето завтра заседание ООН, на котором также в повестке дня стоит вопрос ситуации в Азовском море.
а тут такое.. (то что сегодня)
Xenon
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 25.02.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:56

ihorkyiv
игорь, все так но рассея пишется с маленькой "р"...
а вообще это выходцы с мокшанских болот которые украли историю у великой Киевской РУСИ
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9987
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 21:59

  Xenon написав:вообщето завтра заседание ООН, на котором также в повестке дня стоит вопрос ситуации в Азовском море.
а тут такое.. (то что сегодня)

И?
мокшане навалят вето
что дальше???
ООН труп...
только сила
Слава Богу "Трамп их", это маленькая надежда....
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9987
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:00

  Прохожий написав:ihorkyiv
игорь, все так но рассея пишется с маленькой "р"...
а вообще это выходцы с мокшанских болот которые украли историю у великой Киевской РУСИ

На севере, среди болотной вони и прочего природного го..на, в местах, что именуют Пошехоньем, забавные прижились племена. Чтоб речь моя звучала тут не всуе, упомяну для внучек и внучков немногих губошлёпов, рукосуев, крошевников, проломленых голов, чухломцев, лукоедов, моржеедов, головотяпов (уж без них - никак !!!), метеля жён и пакостя соседям, народец этот множил лишь бардак. Видать, в их гены проползло ур**, да и хвосты отпали не у всех, но в тех лесах царило только скотство, и только скот там мог иметь успех. Вокруг умнела и росла Европа (увы, спалив вагон еретиков), а ЭТИХ вот ждала конкретно ..опа - отныне, присно и вовек веков. Они, нажравшись, тут же ср..ли рядом, купали свои бороды в пыли, поскольку им неведом был порядок ... пока случайно немцы не зашли. Зайдя ж, шутя империю воздвигли, не будучи от смердов без ума, но некоторым бороды постригли, а кой-кого достали из дерьма. Кого-то обучили за границей, привычно вызывавшей страх в рабах, кого-то даже научили мыться - отдельных ... единицы ... в городах. В дальнейшем же, решив, что дело в шляпе, расслабилась паскуда-немчура, а губашлёпы и головотяпы, бухнув водяры и крича "ура !!!", признались миру: "Это наша репа, газ, нефть, пенька, навоз и Третий Рим !!!" - чем рассказали о духовных скрепах, и что, мол, мыться больше не хотим. Нашли себе царька из рукосуев, чтоб племенем владели не враги, и вот живут лет двадцать, в ус не дуя, но напрочь выдув из голов мозги. Верней не так, ведь ум - не в их природе, и тот чувак незря урвал свой пост. Там есть один могучий МОЗГ - вАлодя, а миллионы - силос и компост. На вид он мужичек не шибко страстный и неказист, .. но первый взгляд не в счёт. Молва твердит, что он живёт с гимнасткой. НЕПРАВДА - он с Медведевым живёт !!! Он правит грубо и неаккуратно через понятья "яйца" и "сортир" и вывел лишь одну породу - ВАТНИК, живущую в зверинце "Русский мир". Способен корчить Вия, щуря веки, и бредить, что Отчизна - это ОН, но суть его, теперь уже навеки, ясна как рифма к слову "Лугандон". Пока он как-то держит положенье, а смердов, соответственно, в узде, невиданным душевным напряженьем и силами ГБ/НКВД. И ватников кондовых, настоящих, готовых жрать и всё, и всех подряд, плодит, как инкубатор, телеящик, покуда птицефабрики стоят. Их 90 с чем-то там процентов, ревущих и рычащих, как один, и среди них полно интеллигентов, а кто-то даже типа "дворянин". Ну, те-то ладно - "творческие" люди, короче, - проститутки, как всегда. Те выживут, а что с другими будет ?? А ватникам потом бежать куда ?? Когда вас будут резать в Москвабаде, и целый мир вам не подаст руки, придёте на коленях к нашей Раде, недавние вы наши земляки. Действительно, куда же вам податься ?? Негусто предложений от судьбы: к таджикам в жёны, в зоопарк к китайцам, или к Кадырке - в евнухи, в рабы ??? Готовьте унавоженные ср..ки любовникам в усах и волосах. Вы - даже не кацапы, вы - пацаки, вот и живите с кольцами в носах. И знайте, упыри, дегенераты, когда падёт ваш гнойный Третий Рим, мы не простим вам "мальчиков распятых" и ВОИНОВ погибших не простим !!!
ihorkyiv
 
Повідомлень: 258
З нами з: 01.05.17
Подякував: 29 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:01

Прохожий

Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 0022833172
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29188
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2865 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:08

  zzzzzz написав:Прохожий

Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 0022833172

и к чему это?
в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 9987
З нами з: 05.06.13
Подякував: 438 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:24

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 0022833172

и к чему это?
в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста

Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность.
airmax78
 
Повідомлень: 26897
З нами з: 25.10.12
Подякував: 698 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:26

  airmax78 написав:Это именно то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения.


Бред, можно подумать что они без повода не могут его начать. Поводом можно признать все что угодно.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29188
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2865 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:28

  airmax78 написав:Это именно то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения.

Посмотри график нефти.
На падениях нефть РФ начинает войнушку.
Так со времен грузинской войны происходит.
UA
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 19.07.08
Подякував: 254 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:30

Бігборди з лозунгом "Геть від Москви" міняються на "Бий москаля"
UA
 
Повідомлень: 3174
З нами з: 19.07.08
Подякував: 254 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 28222823282428252826>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zzzzzz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1206, 1207, 1208
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12070 2124639
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лис, 2018 11:25
kingkongovets
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 354
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10393)
25.11.2018 23:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron