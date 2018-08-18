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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2823282428252826>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:33

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Это именно то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения.


Бред, можно подумать что они без повода не могут его начать. Поводом можно признать все что угодно.

Они когда без повода - всегда проигрывают.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:33

  UA написав:Бігборди з лозунгом "Геть від Москви" міняються на "Бий москаля"

Я завтра начинаю собственную акцию, при обнаружении авто с регистрацией ру нежно останавливаю и отправляю за керченский мост
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:33

ВМС ЗС України
2 мин. ·
ОНОВЛЕНО станом на 22.20
За оперативною інформацією захоплено мбак Бердянсь і рбк Яни Капу, які буксируються. Мбак Нікополь заблокований та слідує у супроводі окупантів. 6 українських військовослужбовців зазнали поранення.

Прес-центр Командування
ВМС ЗС України
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:34

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Это именно то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения.


Бред, можно подумать что они без повода не могут его начать. Поводом можно признать все что угодно.

Они когда без повода - всегда проигрывают.
Киевляне,вы еще не возле посольства раши???
dimson
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Весь склад Військово-морських сил України підняли по тривозі. Всі кораблі та судна виходять в море.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Расторжение российско-украинского договора по Азову превратит Азовское море из «внутреннего» в «международное». При таких условиях, кораблям НАТО больше не потребуется разрешение Москвы, чтобы ввести свои корабли в регион....
Пока действует данный договор, корабли третьих стран не могут заходить в эти воды без обоюдного согласия обеих сторон...

Повод для расторжения достаточный?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:41

с нашей стороны 6 раненых из них два тяжело(
chizh
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ввязываться в бой, в котором шансов на успех нет - нужно только когда не существует другого выхода. Вот теперь xyйвенбины нас унизят и будут праздновать великую морскую победу. А мы будем искать защиты в Совбзе ООН и ничего не найдем.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:44

  dimson написав: Киевляне,вы еще не возле посольства раши???

Ножи точим
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:45

  dimson написав:
  airmax78 написав:Они когда без повода - всегда проигрывают.
Киевляне,вы еще не возле посольства раши???

Шо там делать? Более безлюдного здания в Киеве еще поискать.
airmax78
 
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