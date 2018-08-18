Додано: Нед 25 лис, 2018 22:48

airmax78 написав: Прохожий написав: zzzzzz написав: Прохожий



Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 0022833172 Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....

и к чему это?

в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста и к чему это?в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста

Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность. Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность.

Пока все это домыслы.Вот видео шо происходилоПонятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись.В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют"Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"Но тем не менее тут это все блабла и не более