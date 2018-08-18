Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
и к чему это? в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста
Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность.
Пока все это домыслы.
Вот видео шо происходило https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039 Понятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись. В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют" Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"
Договор по Азову - это же не договор купли-продажи. Добровольное решение сторон, для его разрыва поводов особых не надо. Законопроект о разрыве этого договора лежит в Раде еще с 2015 года, но не получил одобрения от министерства иностранных дел.
Faceless написав:Вот видео шо происходило https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039 Понятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись. В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют" Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"
Турчинов заявил, что будем обсуждать введение военного положения в 24.00
Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.
Прохожий написав:и к чему это? в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста
Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность.
Пока все это домыслы.
Вот видео шо происходило https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039 Понятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись. В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют" Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"