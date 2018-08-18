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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2824282528262827>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Прохожий

Так Луценко уже объявил тревогу в Прокуратуре....
https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/ ... 0022833172

и к чему это?
в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста

Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность.
Пока все это домыслы.

Вот видео шо происходило https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039
Понятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись.
В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют"
Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"

Но тем не менее тут это все блабла и не более
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:48

  UA написав:Повод для расторжения достаточный?


Договор по Азову - это же не договор купли-продажи. Добровольное решение сторон, для его разрыва поводов особых не надо. Законопроект о разрыве этого договора лежит в Раде еще с 2015 года, но не получил одобрения от министерства иностранных дел.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 22:58

  airmax78 написав:
  dimson написав:
  airmax78 написав:Они когда без повода - всегда проигрывают.
Киевляне,вы еще не возле посольства раши???

Шо там делать? Более безлюдного здания в Киеве еще поискать.
ну хз,там всякие мягкие игрушки,,нетакимрусским,, носили.канало.
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:20

  Faceless написав:Вот видео шо происходило https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039
Понятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись.
В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют"
Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"


Турчинов заявил, что будем обсуждать введение военного положения в 24.00
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:39

  freeze написав:
Турчинов заявил, что будем обсуждать введение военного положения в 24.00



Вполне возможно что ВП на отдельной территории огласят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 23:43

  zzzzzz написав:
  freeze написав:
Турчинов заявил, что будем обсуждать введение военного положения в 24.00



Вполне возможно что ВП на отдельной территории огласят


Думаете?
А я уже удостоверение офицера запаса нашел в шкафу, по идее даже при частичной мобилизации надо будут отметиться в военкомате.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 00:21

Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:00

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Прохожий написав:и к чему это?
в принципе ОДНА точкаУ и нет керченского моста

Это то, чего они ждут. Идеальный повод для полномасштабного вторжения + мост сам должен рухнуть и они знают, что он долго не простоит, поэтому эскалируют напряженность.
Пока все это домыслы.

Вот видео шо происходило https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 5091337039
Понятно, что наши кораблики в принципе ничего не могли противопоставить и даже удрать, но с другой стороны, это могла быть сознательная провокация с нашей стороны, а кацапы на неё повелись.
В конце концов мы не знаем ни реальной дипломатической картины, ни обстановки, глупо качать шо зраду, шро перемогу, шо "насатакуют"
Кстати, если это действительно провокация, под которую уже подготовили дипломатическую почву, то и топку санкций можно подогреть, и рейтинг ПП поднять на этой волне, в первую очередь за счёт снижения "мызамировцев"

Но тем не менее тут это все блабла и не более

надеюсь депутаты не проголосуют...
Оранжевый-хит сезона
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Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 26 лис, 2018 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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