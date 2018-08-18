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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2824282528262827

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:22

  airmax78 написав:Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.

Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае

банкоматы уже пустые

Военное положение не отразится на работе банков, - НБУ
https://censor.net.ua/news/3098842/voennoe_polojenie_ne_otrazitsya_na_rabote_bankov_nbu
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:17

  Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае

банкоматы уже пустые

Военное положение не отразится на работе банков, - НБУ
https://censor.net.ua/news/3098842/voennoe_polojenie_ne_otrazitsya_na_rabote_bankov_nbu

Но сало надо перепрятать.

Мы видим только ту картинку, которую нам нарисовали.
И слышим только то, что хотят, чтобы мы услышали.
А что происходит на самом деле - простолюдинам знать не дано.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  antey1969 написав:Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае

банкоматы уже пустые

Военное положение не отразится на работе банков, - НБУ
https://censor.net.ua/news/3098842/voennoe_polojenie_ne_otrazitsya_na_rabote_bankov_nbu


памятка истеричкам:

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:22

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.

Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае

А что же мне теперь делать?..:cry:
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:44

Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы.
P.S. Вид на центр просто бомба :shock:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:50

  kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы.
P.S. Вид на центр просто бомба :shock:


https://www.skypixel.com/photos/skyline-panoramic
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Для обсуждения ВП и прочего есть темы обсуждения новостей, либо создавайте свои.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:57

  kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы.
P.S. Вид на центр просто бомба :shock:

Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.
airmax78
 
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  #<1 ... 2824282528262827
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