Додано: Пон 26 лис, 2018 10:17

Serg-ik написав: Оранжевый-хит сезона написав: antey1969 написав: Ожидаемый результат - это ВП?

банкоматы уже пустые банкоматы уже пустые

Военное положение не отразится на работе банков, - НБУ

https://censor.net.ua/news/3098842/voennoe_polojenie_ne_otrazitsya_na_rabote_bankov_nbu



памятка истеричкам:



