Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.
Ожидаемый результат - это ВП? А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае
airmax78 написав:Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.
Ожидаемый результат - это ВП? А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае
kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы. P.S. Вид на центр просто бомба
Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.