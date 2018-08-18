У Лондоні збудують 510 нових хмарочосів. Як зміниться ландшафт міста?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:08
лондонские шаромыги не отстают:
У Лондоні збудують 510 нових хмарочосів. Як зміниться ландшафт міста?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:12
И шо - у лондОнi наконец то шо то приличное будет ну пусть "па1000" из за обвального предложения? Ведь индусы и арабы в хмарочосах жить не будут, они в социальное жильё заселяются.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:14
крайне любопытная цитата:
"90% запланованих хмарочосів будуть житловими. Відповідно, в місті зявиться 100 000 нових квартир та апартаментів. Але ці приміщення будуть доступними, адже дорогі квартири погано продаються – у 2017 році майже половину житлових апартаментів бізнес-класу не вдалось продати, і деякі будівлі стоять напівпорожніми."
и тем не менее
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 лис, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:14
Вроде от 2.4 до 4. Но там площади...
P.S. Балконы не стеклят
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:43
Видел. И кондеры на фасад не вешают. Платят по четверику за балкон (пусть и с понижающим коэффициентом) и без второго слова отдают его под кондер. Вот есть же нормльные люди в Киеве.
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