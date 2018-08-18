Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
И шо - у лондОнi наконец то шо то приличное будет ну пусть "па1000" из за обвального предложения? Ведь индусы и арабы в хмарочосах жить не будут, они в социальное жильё заселяются.
крайне любопытная цитата: "90% запланованих хмарочосів будуть житловими. Відповідно, в місті зявиться 100 000 нових квартир та апартаментів. Але ці приміщення будуть доступними, адже дорогі квартири погано продаються – у 2017 році майже половину житлових апартаментів бізнес-класу не вдалось продати, і деякі будівлі стоять напівпорожніми."
и тем не менее
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 лис, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы. P.S. Вид на центр просто бомба
Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.
Вроде от 2.4 до 4. Но там площади... P.S. Балконы не стеклят
kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы. P.S. Вид на центр просто бомба
Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.
Вроде от 2.4 до 4. Но там площади... P.S. Балконы не стеклят
Видел. И кондеры на фасад не вешают. Платят по четверику за балкон (пусть и с понижающим коэффициентом) и без второго слова отдают его под кондер. Вот есть же нормльные люди в Киеве.
kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы. P.S. Вид на центр просто бомба
Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.
Вроде от 2.4 до 4. Но там площади... P.S. Балконы не стеклят
2.4-4k$ за метр общажки не на территории лавры? Без ремонта???
airmax78 написав:Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.
Ожидаемый результат - это ВП? А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае
А что же мне теперь делать?..
РЫБАЛЬSKY
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.