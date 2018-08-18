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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2826282728282829>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:08

лондонские шаромыги не отстают:

У Лондоні збудують 510 нових хмарочосів. Як зміниться ландшафт міста?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/25/v- ... OnsHh8LaM8
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:12

  kingkongovets написав:лондонские шаромыги не отстают:

У Лондоні збудують 510 нових хмарочосів. Як зміниться ландшафт міста?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/25/v- ... OnsHh8LaM8

И шо - у лондОнi наконец то шо то приличное будет ну пусть "па1000" из за обвального предложения? Ведь индусы и арабы в хмарочосах жить не будут, они в социальное жильё заселяются.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:14

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:лондонские шаромыги не отстают:

У Лондоні збудують 510 нових хмарочосів. Як зміниться ландшафт міста?

https://hmarochos.kiev.ua/2018/11/25/v- ... OnsHh8LaM8

И шо - у лондОнi наконец то шо то приличное будет ну пусть "па1000" из за обвального предложения? Ведь индусы и арабы в хмарочосах жить не будут, они в социальное жильё заселяются.


крайне любопытная цитата:
"90% запланованих хмарочосів будуть житловими. Відповідно, в місті зявиться 100 000 нових квартир та апартаментів. Але ці приміщення будуть доступними, адже дорогі квартири погано продаються – у 2017 році майже половину житлових апартаментів бізнес-класу не вдалось продати, і деякі будівлі стоять напівпорожніми."

и тем не менее
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 26 лис, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:14

  airmax78 написав:
  kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы.
P.S. Вид на центр просто бомба :shock:

Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.

Вроде от 2.4 до 4. Но там площади...
P.S. Балконы не стеклят :D
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:43

  kyk написав:
  airmax78 написав:
  kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы.
P.S. Вид на центр просто бомба :shock:

Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.

Вроде от 2.4 до 4. Но там площади...
P.S. Балконы не стеклят :D

Видел. И кондеры на фасад не вешают. Платят по четверику за балкон (пусть и с понижающим коэффициентом) и без второго слова отдают его под кондер. Вот есть же нормльные люди в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:44

  kyk написав:
  airmax78 написав:
  kyk написав:Был на выходных в Skyline. По словам владельца квартиры, в доме живет не больше 12-ти квартир, в основном иностранцы.
P.S. Вид на центр просто бомба :shock:

Цены - тоже. А вид, получается, остается сейчас только в сторону пятиэтажек напртив. Левее вырастет Диаданс. Да и между Скайлайном и Аристократом пустует огромный участок для минимум одной свечки или небольшой двухсекционной стены.

Вроде от 2.4 до 4. Но там площади...
P.S. Балконы не стеклят :D

2.4-4k$ за метр общажки не на территории лавры? :shock: :shock: :shock:
Без ремонта???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:05

  барабашов написав:2.4-4k$ за метр общажки не на территории лавры? :shock: :shock: :shock:
Без ремонта???

Захар чекав шо іносранці прийдуть і побудують на 500 за квадрат.
Прийшли. Побудували

Зображення

83 кгрн/квадрат після будівельників:-)
5,3 ляму за хату.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:21

  барабашов написав:2.4-4k$ за метр общажки не на территории лавры? :shock: :shock: :shock:
Без ремонта???

Любите отдыхать под колокольный звон? :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Альтер его в лучшем месте и в 2 раза дешевле. По 43кгрн/квадрат.Зображення
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:58

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.

Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае

А что же мне теперь делать?..:cry:

РЫБАЛЬSKY
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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