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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:22
flyman написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
[quote="4508012:airmax78"]Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.
Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае
А что же мне теперь делать?..
РЫБАЛЬSKY[/quote]
зато в нього ж мрія
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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