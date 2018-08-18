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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2826282728282829

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:[quote="4508012:airmax78"]Буду очень рад, если это сознательная провокация с нашей стороны и если она принесет ожидаемый результат. Просто ненавижу когда нас эти у6людки унижают. Как они это делали в Крыму и далее по списку. Никогда не думал, что буду так ненавидеть россию.

Ожидаемый результат - это ВП?
А ведь Вы можете и не успеть забрать из банков свои вклады в этом случае

А что же мне теперь делать?..:cry:

РЫБАЛЬSKY[/quote]

зато в нього ж мрія
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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