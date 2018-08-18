Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:22
flyman написав: airmax78 написав:
А что же мне теперь делать?..
РЫБАЛЬSKY
головне що в людини є мрія
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:56
Первый написав:
Альтер его в лучшем месте и в 2 раза дешевле. По 43кгрн/квадрат.
Планировочки, что в Скайлайне, что в Альтер Эго - огонь. В Альтер Эго - особенно классные. "Дизайнер - спаси!"(с)
airmax78
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:20
Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:23
zzzzzz написав:
Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.
Это загон лохов, ИМХО. Хотя и курс ниже 28 является уже не совсем рыночным, мне кажется.
airmax78
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:24
kingkongovets написав: flyman написав: airmax78 написав:
А что же мне теперь делать?..
РЫБАЛЬSKY
головне що в людини є мрія
Коли мрія перетворюється у плани - вона перестає бути мрією і треба працювати. А мріяти легше - для цього нічого не протрібно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:31
galadriel написав: kingkongovets написав: flyman написав:РЫБАЛЬSKY
головне що в людини є мрія
Коли мрія перетворюється у плани - вона перестає бути мрією і треба працювати. А мріяти легше - для цього нічого не протрібно.
Я, честно говоря, теперь на распутье. С одной стороны Рыбальский - это хорошо. С другой стороны, после вчерашних событий, может и не стоит спешить со сносом Ленинской Кузни и очисткой залива для каякеров. Как минимум надо восполнить потерю двух бронекатеров.
airmax78
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:46
airmax78 написав:
Планировочки, что в Скайлайне, что в Альтер Эго - огонь. В Альтер Эго - особенно классные. "Дизайнер - спаси!"(с)
А мне планировка 5к в скайлайне понравилась
kyk
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:53
zzzzzz написав:
Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.
Можно сливать.
https://112.ua/glavnye-novosti/oshhadba ... 71248.html
UA
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57
я с удовольствием понаблюдаю как эти деньги будут взыскивать, что-то у НАКа пока не получается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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