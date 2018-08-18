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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2826282728282829

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1217
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
107
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
25
Зручна локація
21%
258
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
189
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
47
Ціна
19%
227
Якість будівництва
16%
189
Всього голосів : 1217
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  airmax78 написав:А что же мне теперь делать?..:cry:

РЫБАЛЬSKY


головне що в людини є мрія
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:56

  Первый написав:Альтер его в лучшем месте и в 2 раза дешевле. По 43кгрн/квадрат.Зображення

Планировочки, что в Скайлайне, что в Альтер Эго - огонь. В Альтер Эго - особенно классные. "Дизайнер - спаси!"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:20

Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:23

  zzzzzz написав:Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.

Это загон лохов, ИМХО. Хотя и курс ниже 28 является уже не совсем рыночным, мне кажется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:24

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  airmax78 написав:А что же мне теперь делать?..:cry:

РЫБАЛЬSKY


головне що в людини є мрія


Коли мрія перетворюється у плани - вона перестає бути мрією і треба працювати. А мріяти легше - для цього нічого не протрібно.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:31

  galadriel написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:РЫБАЛЬSKY


головне що в людини є мрія


Коли мрія перетворюється у плани - вона перестає бути мрією і треба працювати. А мріяти легше - для цього нічого не протрібно.

Я, честно говоря, теперь на распутье. С одной стороны Рыбальский - это хорошо. С другой стороны, после вчерашних событий, может и не стоит спешить со сносом Ленинской Кузни и очисткой залива для каякеров. Как минимум надо восполнить потерю двух бронекатеров.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:46

  airmax78 написав:Планировочки, что в Скайлайне, что в Альтер Эго - огонь. В Альтер Эго - особенно классные. "Дизайнер - спаси!"(с)


А мне планировка 5к в скайлайне понравилась :oops:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:53

  zzzzzz написав:Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.

Можно сливать.
https://112.ua/glavnye-novosti/oshhadba ... 71248.html
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:57

  UA написав:
  zzzzzz написав:Менялы курсы переставлять не успевают.
Уже 28,5 покупка , продажа к 29 подходит.

Можно сливать.
https://112.ua/glavnye-novosti/oshhadba ... 71248.html



я с удовольствием понаблюдаю как эти деньги будут взыскивать, что-то у НАКа пока не получается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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