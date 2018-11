Додано: Пон 26 лис, 2018 16:24

kingkongovets написав: flyman написав: airmax78 написав: А что же мне теперь делать?.. А что же мне теперь делать?..

РЫБАЛЬSKY РЫБАЛЬSKY



головне що в людини є мрія головне що в людини є мрія



Коли мрія перетворюється у плани - вона перестає бути мрією і треба працювати. А мріяти легше - для цього нічого не протрібно. Коли мрія перетворюється у плани - вона перестає бути мрією і треба працювати. А мріяти легше - для цього нічого не протрібно.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.